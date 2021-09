Wie dem Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) mitgeteilt wurde, trug ein LKW der Firma Ganser Dach aus Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) über der rechten Tür gut sichtbar die Aufschrift "Führerhaus“. Darunter war "Fahrer spricht deutsch“ zu lesen. Der Schriftzug war altertümelnd gestaltet. "Jeder historisch informierte Mensch, der diese Aufschrift sieht, versteht sie als Anspielung auf den 'Führer' Adolf Hitler und sein nationalsozialistisches Terrorregime", sagte MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi.

"Kaum getarnte Bekundung von Sympathie"

Das Mauthausen Komitee forderte Firmeninhaber Norman Ganser in einem Brief auf, für die Entfernung der offenkundigen NS-Anspielung zu sorgen. “Ein Regime, das viele Millionen Menschen bestialisch ermordet hat, eignet sich weder für einen geschmacklosen Scherz noch für eine kaum getarnte Bekundung von Sympathie", betonte Mernyi.

Der Brief wurde vom Firmeninhaber nicht beantwortet. “Keine Antwort ist auch eine Antwort", stellte der MKÖ-Vorsitzende fest. Das Mauthausen Komitee wandte sich mit seiner Kritik an die NÖ. Nachrichten. Letztlich erfolgreich: Die NS-Anspielung sei inzwischen entfernt worden, berichtet das Mauthausen Komitee in einer Aussendung vom Mittwoch.