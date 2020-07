Frostige Stimmung wegen neuer Mödlinger Eishalle

Weiters kritisieren die Grünen, dass über die Finanzierung der Errichtungs- und der Betriebskosten durch die Stadt keinerlei Angaben gemacht worden seien. Rubel entgegnet dem, dass das Planungsbüro mit mehreren Sonderfachleuten zusammenarbeiten würde. Durch Ausschreibungen würde man herausfinden, was das Projekt genau kosten wird.

„Die Errichtungskosten ergeben sich je nach Ausstattung“, sagt Bürgermeister, Hans Stefan Hintner (ÖVP). Was mögliche Betriebskosten anbelange, gehe man in die Vorplanung, weil das erst berechnet werden müsse. „Man schreibt die Grundlagen aus, um zu wissen, was auf uns zukommt. Von einem Baubeginn ist ja noch keine Rede. Das wird aber so dargestellt“, betont der Bürgermeister.