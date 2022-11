Freud und Leid an der niederösterreichischen Moststraße

Zu einer Zeit, in der auch der erste frische Most in den Fässern fertig wird, geht es in der Leaderregion Niederösterreichische Moststraße turbulent her. Der vorwöchige Jubel über die Zuerkennung der NÖ Landesausstellung 2026 wurde von der Trauer um den verstorbenen Mostpionier Johann Zeiliger überschattet.

Diese Woche aber gab es auch für viele Moststraßenbetriebe einen Grund zum Feiern. Die Ergebnisse einer Mystery-Guests-Aktion waren für viele sehr erfreulich.