Seit acht Jahren beschäftigt sich der Mostviertler Thomas Eibl intensiv mit den Themen Lebensplanung und Persönlichkeitsentwicklung. In den vergangenen fünf Jahren hat er die Erkenntnisse aus Ausbildung, Schulungen und eigenen Erfahrungen zusammengetragen und nun in einem 260 Seiten starken Buch veröffentlicht.

„Das Familien ABC – Die wichtigsten Grundsätze für mehr Lebensqualität, Erfüllung und Wohlstand in der Familie“ heißt das umfassende Werk des Seitenstettners, das seit wenigen Tagen druckfrisch in den Buchhandlungen zu haben ist. Im Rahmen eines Charity-Leseabends wird Eibl sein Buch im Bildungszentrum Seitenstetten in der kommenden Woche vorstellen.

Als Maschinenbauingenieur bei einem großen Autobauer beschäftigt, habe ihn die Beschäftigung mit sinnstiftenden Tipps und Regeln für mehr Balance im täglichen Leben und bei der Zukunftsplanung immer mehr fasziniert, schildert der Coach. Deshalb kündigte er und verschrieb sich dieser Thematik komplett.