Frauenpower bei Summer Pop-up in Wiener Neustadt

Höhepunkt des ersten Events dieser Art in der Wiener Neustädter Böheimgasse war das „Female Leadership Networking“. Dabei ging es in erster Linie darum, erfolgreiche Frauen vor den Vorhang zu holen und ihre ganz persönlichen Geschichten zu erfahren, erklärt Skergeth . Für den ausverkauften Event konnte die Designerin Barbara Riegler , CFO bei Handler Bau aus der Buckligen Welt, gewinnen. Die Strategiemanagerin ist für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit bei dem Bauriesen verantwortlich.

An ihrer Seite gab die Marketing- und Kommunikationschefin von ProSieben, Sat.1 und Puls4 Cornelia Doma Einblicke in die Welt des Fernsehens und den Transformationsprozess zum digitalen Medienhaus. Die waschechte Wiener Neustädterin hat Karriere gemacht und verantwortet alle kommunikativen Agenden im Unternehmens- und Programmbereich des Senders. Außerdem ist sie der gute Geist des „4Gamechangers-Festivals“.

Eines haben alle vortragenden Frauen gemeinsam: Vernetzung ist einer der wichtigsten Faktoren ihrer Arbeit. Diese Erfahrung teilt auch Daniela Reisner . Die Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ sieht es als ihr oberstes Ziel, sowohl Frauen in Top-Management-Positionen als auch regionale Kleinstunternehmerinnen „effektive Unterstützung und Vernetzungsmöglichkeiten“ zu bieten.

Mit Salzburger "Festspielwein" angestoßen

Angestoßen wurde an dem Abend von den Powerfrauen mit ganz besonderen Tropfen. Die burgenländische Winzerin Pia Strehn ist nicht nur mit ihrem prämierten Rosé in aller Munde, die Deutschreutzerin liefert heuer auch den offiziellen „Festspiel-Wein“ für das Jedermann-Spektakel in Salzburg. Sie wartete mit der gesamten Palette ihres Weinkellers auf. Alle Gäste des Pop-ups bekamen die ganze Woche über einen exklusiven Einblick in die neueste Taschen-Kollektion von Julia Skergeth.