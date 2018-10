Industrieviertel will noch mehr Aktivitäten für den Tourismus

In mehreren Regionen wurde in der großen KURIER-Umfrage in Niederösterreich der Tourismus abgefragt. Am deutlichsten kam dabei im Industrieviertel der Wunsch nach mehr Aktivitäten für den Tourismus zutage. In den Bezirken Bruck, Mödling und Baden stuften 56,9 Prozent der bisher Befragten diese Forderung als „sehr wichtig“ ein. In den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen sind es sogar 64,5 Prozent.

Im Mostviertel wurde in diesem Zusammenhang der weitere Ausbau des Wintertourismus abgefragt. Und da hat bislang eine Mehrheit von 55,9 Prozent angekreuzt, dass sie das für „nicht wichtig“ halten. Nur 34,5 Prozent sehen es als „sehr wichtig“ an.