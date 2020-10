Franz Schnabl über Rendi-Wagner: „Sie wird das Vertrauen erhalten“

Corona-Maßnahmen

Auf die Corona-Krise angesprochen, findet der Landeshauptfrau-Stellvertreter die Infiziertenzahlen in Österreich „besorgniserregend“. Dass deswegen in einigen Bezirken in Niederösterreich, darunter auch die Landeshauptstadt St. Pölten, die Corona-Ampel auf rot geschaltet worden sind, sei dort wegen der hohen Zahl von Infizierten pro 100.000 Einwohnern.

Eine politische Aktion, wie das von manchen SPÖ-Funktionären in St. Pölten wegen der bevorstehenden Gemeinderatswahl vermutet worden ist, sieht er nicht.

Dass seine Partei beim Konjunkturprogramm der ÖVP nicht mitgestimmt hat, begründet er damit, dass dabei die Schwerpunktsetzung nicht passe. Etwa bei den Themen Gemeindefinanzen, Beteiligung des Landes an Unternehmen und dem Fehlen eines Handwerkerbonus.

KURIER Talk

Franz Schnabl, Landeshauptfrau Stv. und Chef der SP-NÖ über die rote Corona-Ampel und Kritik am Konjunkturprogramm

28.10. um 21.30 Uhr (WH alle 4 Std.) auf schauTV, KURIER.at