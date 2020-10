NÖ: Einstieg in Pflegeberufe soll erleichtert werden

Nicole Rodax ist glücklich. Seit Kurzem ist die 24-Jährige zurück in der Arbeitswelt, nachdem sie zuvor auf der Suche nach einem Job war. Rodax ist nun in einem Berufsfeld tätig, das in den vergangenen Jahren immer stärker unter Druck geraten ist, weil es an Personal mangelt: dem Pflegebereich.

Bereits im Februar 2020 gab es allein in Niederösterreich 700 offene Stellen, bis 2030 könnten 15.000 Pflegekräfte in Niederösterreich fehlen. Dazu kommt, dass aufgrund der Pandemie immer wieder Grenzen geschlossen und Personal aus dem Ausland nicht mehr einreisen darf, das in diesem Sektor dringend gebraucht wird.