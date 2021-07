Franz Schnabl: "Mein Anspruch ist, im Land bestimmende Kraft zu sein“

Als Franz Schnabl im Jahr 2018 die SPÖ in die Landtagswahl führte, war er erst wenige Monate zuvor in die Landespolitik eingestiegen. Er konnte am Wahltag prozentmäßig zulegen, im Landtag hatte das allerdings damals aber keine Auswirkungen. Die SPÖ blieb bei 13 Mandaten und zwei Sitzen in der Landesregierung.

2023 wird von ihm sicher noch mehr erwartet. Und Schnabl setzt sich auch große Ziele, wie er in einem KURIER-Talk auf SchauTV klarlegt. Er will sich zwar keine Latte legen, um wie viel Prozente die SPÖ am Wahltag zulegt, aber: „Ich gehe mit dem Anspruch in die Wahlauseinandersetzung, dass wir bestimmende Kraft in diesem Land sein wollen.“ Was er damit meint? Die SPÖ solle in der Auseinandersetzung um die Weiterentwicklung, um die Zukunft des Landes entscheidend mitreden.