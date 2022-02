Franck Riberys Lamborghini wartet in NÖ auf neuen Besitzer

Autoliebhabern und Fans seltener Sportwagen wird bei dem Angebot vermutlich der Gasfuß zu zittern beginnen. Ein 12-Zylinder-Sauger-Motor, 700 PS, von null auf 100 km/h in 3,1 Sekunden. Ein Lamborghini Aventador LP-700-4 Coupe ist wohl eine der derzeit bestgehandelten Auto-Aktien am Luxuswagenmarkt in Österreich. Wer die nicht ganz unbeträchtliche Summe von 349.990 Euro zu viel in seiner Portokasse hat, der kann mit dem italienischen Stier aus der Garage von Thomas Baumgartner in Gloggnitz (NÖ) rollen – Zwölfzylinder-Geräuschkulisse inkludiert.

Star am Rasen

Der auf Sport- und Luxusfahrzeuge spezialisierte Händler BP-Automobile hat mit dem Lambo ein ganz besonderes Schmuckstück mit seltenem „Stammbaum“ in seiner Auslage. Denn Besteller in der italienischen Edelschmiede und stolzer Erstbesitzer des Aventador war niemand geringerer als Fußball-Legende Franck Ribery.