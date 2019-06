FPÖ wirft Amstettener Fraktion aus Partei

Wobei der Amstettener Parteichef Gernot Huber als sechster Gemeinderat bereits im Vorjahr wegen Kritik an der Amstettener Bezirksobfrau und Nationalrätin Edith Mühlberghuber sowie an Ex-Parteichef Strache ausgeschlossen worden war.

Landespartei sieht "parteischädigendes Verhalten"

Es liege „parteischädigendes Verhalten im Zusammenhang mit Parteigeldern“ vor, begründete FPÖ-Landesparteisekretär Michael Schnedlitz am Donnerstag den radikalen Schritt. Vom Rauswurf betroffen sind auch die als wenig zimperlich bekannten FPÖ-Repräsentanten Stadträtin Brigitte Kashofer und Stadtrat Bruno Weber sowie die Gemeinderäte Martha Harreiter, Manuel Dorner und Manuel Ingerl.

Kashofer war zuletzt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, weil sie auf einer Spendenliste der Identitären gestanden sein soll. Weber hatte wegen eines hetzerischen Postings, in dem er ein Männerpaar mit einem Baby auf einem ÖBB-Plakat verunglimpfte, sogar eine Verurteilung vor Gericht hinnehmen müssen. Mit diffusen Ansichten zur Aberkennung der Ehrenbürgerschaft Hitlers oder scharfer Kritik an Frauenhäusern fiel Kashofer über Amstetten hinaus schon früher auf.