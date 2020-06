FPÖ-Politikerin nimmt erneut Frauenhäuser ins Visier

Vor dem Muttertag verteilte sie noch Schokoherzen. Im Internet hat Amstettens FPÖ-Stadträtin Brigitte Kashofer jetzt aber wieder kräftig Beton angemischt. Einmal mehr übt die Politikerin an Gewaltschutzzentren, wie den Frauenhäusern, scharfe Kritik. In einem Aufwaschen wirft sie Jugendämtern und Beratungsstellen allgemein vor „keinen Grund zu haben, Familien zusammenzuhalten“.

Nachdem sie schon im Vorjahr österreichweite Empörung und sogar eine Großkundgebung am Amstettener Hauptplatz heraufbeschworen hatte, holt Kashofer auf der FPÖ-Homepage erneut zu einem Rundumschlag aus. Erneut hat die FPÖ im Amstettener Gemeinderat die Förderung für das Frauenhaus verweigert. „Die Mitarbeiter des Frauenhauses haben ein existenzielles Interesse daran, das Haus möglichst durchgehend voll zu belegen“, schreibt Kashofer. Damit ignoriert sie die in über mehr als 20 Jahre durchgehend dokumentierten Berichte über Gewaltexzesse gegen Frauen in Familien und Beziehungen – rund 700 Frauen mit 900 Kindern fanden bislang Zuflucht.