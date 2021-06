FPÖ: Landbauer holt sich Bors und Murlasits für Parteisekretariat

Die neuen Landesparteisekretäre Murlasits und Bors ersetzen Michael Schnedlitz, der Generalsekretär von Bundesparteiobmann Herbert Kickl ist und in der Landespartei am Samstag zum Obmannstellvertreter gewählt worden ist. Warum jetzt zwei Personen für dieses Aufgabengebiet zuständig sind, wird in der FPÖ so erklärt: „Mit zwei Landesparteisekretären erhöhen wir die Schlagkraft und stellen uns breiter auf. Das ist in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich nichts Ungewöhnliches, sondern sogar notwendig.“

Es kursiert in der FPÖ aber auch noch eine andere Erklärung: Andreas Bors dürfte sich eher Landesrat Gottfried Waldhäusl im Landesparteisekretariat gewünscht haben, Alexander Murlasits kommt aus der Ecke von Landbauer. Mit der Doppelbesetzung sind beide in der FPÖ-Zentrale in St. Pölten personell vertreten. Das soll – im Gegensatz zu manchen Gerüchten – sehr ruhig und sachlich geklärt und beschlossen worden sein.

Tatsache ist, dass sich die FPÖ mit Murlasits und Bors ein sehr junges Duo für das Landesparteisekretariat geholt hat. Deren erste Bewährungsprobe ist auch gleich die wichtigste: Die Landtagswahl im Jahr 2023.