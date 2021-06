Mit diesem Ergebnis ist ziemlich klar, dass Landbauer bei der Landtagswahl 2023 der Spitzenkandidat der FPÖ sein wird. Seine Rede war auch schon in diese Richtung ausgelegt. Er verteufelte die „nordkoreanischen Verhältnisse“ in NÖ, für die die ÖVP sorge. Genauso wie den Miteinander-Kurs von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Landbauer: „Dieses Miteinander kann nur innerhalb der schwarzen Partei gemeint sein.“ Deswegen seine Ansage: 2023 müsse die absolute Mehrheit der ÖVP fallen. Außerdem wollen die Freiheitlichen die SPÖ vom zweiten Platz verdrängen.

Udo Landbauer und Landesrat Gottfried Waldhäusl betonten in ihren Reden, wie gut und abgesprochen sie zusammenarbeiten. Beide machten auch das Thema Asyl zum Schwerpunkt. Wobei Waldhäusl die Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn wegen der bereits geschlossenen Asylunterkunft in Drasenhofen als emotionellen Aufputscher in Wieselburg nutzte. „Ja, sie haben mich vor Gericht gezerrt. Ja, sie wollen mich einsperren“, eröffnete er theatralisch. Um schon anzudeuten, was dann im Herbst passiert. „Es wird eine Schlacht vor Gericht werden.“ Landbauer und Bundesparteiobmann Herbert Kickl sicherten ihm die Unterstützung zu, die Delegierten applaudierten.

Für Herbert Kickl war es der erste Landesparteitag nach seiner Wahl zum Bundesparteiobmann. Er war es dann auch, der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in seinen Grußworten am schärfsten angriff. Kickl: „Ich kenne diese Dame, die ist nicht weit weg von Engelbert Dollfuß.“ Und man habe nicht vergessen, wie sie mit Udo Landbauer wegen der Liederbuch-Affäre umgegangen sei. Die Reaktion der ÖVP darauf: „Von solchen Standard-Parteireden lassen wir uns nicht provozieren.“