FPÖ hat nach NÖ-Wahl 20 Funktionen zu besetzen

Nach einem traditionellen "blauen Montag" sollen Mitte der Woche die Parteigremien zusammentreten, erfuhr die APA noch am Wahlabend. Bis dahin seien Positionen und Funktionen ebenso wie Koalitionen kein Thema. "Wer bereit ist, freiheitliche Inhalte mitzutragen, ist als Partner willkommen", sagte ein Funktionär. Als offen erachtete er zudem, wer bei ÖVP und SPÖ am Verhandlungstisch bleibe. "Wir wissen noch nicht, wer unser Gegenüber sein wird."

Die Blauen bejubelten ihren Erfolg am späten Sonntagabend in der Landesgeschäftsstelle in St. Pölten. Das erzielte Ergebnis sei nur durch gemeinsame Kraftanstrengung möglich geworden, sagte Spitzenkandidat Landesparteiobmann Udo Landbauer. "Der Absolutismus in Niederösterreich ist beendet. Dieses war der erste Streich", ließ Bundesparteichef Herbert Kickl wissen.