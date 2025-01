Intensivwahlkampf in NÖ: FPÖ poltert, kämpft aber auch mit Hoppalas

Während in Wien die geplante Dreier-Koalition zwischen ÖVP , SPÖ und Neos zerbröselte, starteten die Freiheitlichen in Niederösterreich den Intensivwahlkampf für die Gemeinderatswahlen am 26. Jänner 2025.

Es gehe darum, eine starke freiheitliche Handschrift in den Gemeinden sicherzustellen und um eine Kurskorrektur sowie einen Systemwechsel auf kommunaler Ebene. „Den Weg der positiven Veränderung wollen und werden wir 2025 konsequent fortsetzen“, kündigte er an.

Die FPÖ wolle in 23 Tagen in Niederösterreich an die Erfolge des vergangenen Jahres anschließen, betonte Landesparteisekretär Alexander Murlasits in St. Pölten. „Stärker werden“, sei das Ziel.

Der Souverän in der Gemeinde sei das Volk, nicht der Bürgermeister, fügte er hinzu. Gemeindestuben dürften nicht der verlängerte Arm einer Parteizentrale sein. „Wir werden es dem System auch 2025 nicht leicht machen“, so der FPÖ-Funktionär.

Präsentiert wurde am Freitag zudem die zweite Plakatwelle der FPÖ zu den Kommunalwahlen. Neben „Mehr Bürger, weniger Meister“ gibt es etwa den Slogan „Wir dienen Euch, die anderen dem System“. Eine „ganz klare Botschaft“ und „bewusst“ gewählt sei „Corona. Wir vergessen nicht“, so Murlasits. Die Bürgermeister seien „ganz vorne dabei gewesen“, erinnerte er an Maskenzwang oder Impfstraßen. „Jeder, der noch eine offene Rechnung hat, kann jetzt abrechnen.“

FPÖ könnte mit SPÖ koalieren Philipp Gerstenmayer, Spitzenkandidat der FPÖ in Wiener Neustadt, war bei dem Pressegespräch in St. Pölten ebenfalls mit dabei. Auf die Frage, ob die FPÖ mit der SPÖ nach der Wahl in Wiener Neustadt koalieren werde, blieb Gerstenmayer im Ungefähren. Man müsse zuerst das Votum der Wähler abwarten, betonte er. Kritik an den Aussagen der beiden FPÖ-Politiker kam postwendend von der Volkspartei. Wer von 'Systemwechsel' und 'Demokratie lernen' spricht, während man gleichzeitig Teil der politischen Verantwortung ist, betreibt reine blaue Showpolitik“, konterte Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.