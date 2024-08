Flut zerstörte Heim für Behinderte in NÖ: Spendenaktion läuft

Eigentlich war die Niederschlagsmenge im Vergleich zum Freitagabend überschaubar. 30 bis 50 Millimeter an Regenwasser prasselten am Sonntag auf die Bezirkshauptstadt Hollabrunn nieder, zwei Tage zuvor waren es 80 bis 100.

Und es landete einmal mehr in den Gebäuden des Vereins Sonnendach , einer Behinderteneinrichtung . „Dabei war nach stundenlangen Einsätzen der Feuerwehr und vieler freiwilliger Helfer am Freitag und Samstag endlich alles aufgeräumt“, schüttelt die kaufmännische Leiterin, Sonja Dürnsteiner , angesichts der erneuten Schlammmuren auf dem Gelände den Kopf.

Einsatz rund um die Uhr

„Der Keller war bis zur Decke gefüllt“, erzählt Dürnsteiner, während sie vorsichtig die glitschigen Stiegen hinabsteigt. Die Wassermassen hatten die Fenster eingedrückt. Spuren an den Wänden zeugen davon, wie hoch der Wasserpegel noch Sonntagnacht in den Räumen war.

Von den Möbeln, liebevollen Dekorationen und Unterlagen konnte nur wenig gerettet werden. „Wenn man einen völlig durchtränkten Aktenordner in die Hände nimmt, wird einem erst bewusst, was hier in den letzten Tagen geschehen ist“, sagt Dürnsteiner, die in den letzten drei Tagen gerade einmal sechs Stunden geschlafen hat.

Zeit zum Nachdenken blieb den Helfern kaum; auch am Montag hilft jeder, wo er kann, ungeachtet der unzähligen Einsatzstunden. „Dieser Zusammenhalt ist einfach unglaublich“, bedankt sich die Leiterin bei all jenen, die den Verein bei den Arbeiten unterstützt haben.