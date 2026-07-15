Flugzeugabsturz in NÖ: 15-Jährige schildert die dramatischen Momente

Nach dem Flugzeugabsturz mit zwei Toten und zwei Verletzten während eines Rundflugs vergangenen Sonntag in der Ötscherregion in Niederösterreich laufen die Ermittlungen zur Absturzursache auf Hochtouren. Neue Aufschlüsse erwarteten sich die Ermittler des NÖ Landeskriminalamtes durch die Befragung jenes 15-jährigen Mädchens, das den Absturz der Piper 28 Archer der Flugunion Seitenstetten-Biberbach (Bezirk Amstetten) wie durch ein Wunder beinahe unverletzt überlebt hat. Die Teenagerin wurde am Dienstag von Kriminalisten befragt. Die Schilderungen des Mädchens zeichnen ein dramatisches Bild von den Schreckminuten vor dem Absturz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Feuerwehr Das Wrack wurde zur Untersuchung nach Wien gebracht.

Der Rundflug über das Seengebiet des Salzkammergutes war ein Geschenk des Onkels (41) und der Familie an das Mädchen. Das viersitzige, einmotorige Sportflugzeug startete am Flugplatz der Union Seitenstetten. Pilot Michael K. (47) hatte bei dem Fliegerclub im Oktober 2024 die Prüfung für die Privatpiloten-Lizenz positiv abgelegt. Neben ihm im Cockpit hatte der Onkel (41) der 15-Jährigen in der vorderen Reihe Platz genommen. Das Mädchen und die 47-jährige Lebensgefährtin des Onkels, Sylvana G., saßen dahinter, bestätigen die Ermittler.

Der Flug über den Attersee etc. verlief zunächst ruhig und völlig nach Plan. Im Dreieck des Luftraums über der Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich kam es plötzlich zu den Schwierigkeiten, erklärte das Mädchen gegenüber der Polizei. Funksprüche waren eindeutig Wie die 15-Jährige in der Einvernahme bestätigte, war es zu einem technischen Gebrechen an der Maschine gekommen. Der Pilot meldete über Funk einen Verlust des Öldrucks. Daraufhin seien Nervosität, Hektik und Angst in der Maschine ausgebrochen. Wie das Mädchen schilderte, habe es danach Probleme mit dem Propeller gegeben. Das deckt sich auch mit dem zweiten Funkspruch. Michael K. meldete via Funk einen Totalausfall des Motors der Piper 28. Das Leichtflugzeug in Vollaluminiumbauweise gilt aufgrund seiner guten Flugeigenschaften in der allgemeinen Luftfahrt, sowohl in der Schulung als auch in der Vercharterung, als äußerst beliebt, heißt es auch vonseiten der Flugunion.

Im Grunde ist die Maschine so konstruiert, dass sie aufgrund der aerodynamischen Eigenschaften bei einem Motorausfall auch ohne Antrieb unter gewissen Voraussetzungen quasi im Segelflug gelandet werden könnte. Allerdings ist dies in einer Gebirgsregion aufgrund der zu überwindenden Berge bzw. Hügel so gut wie unmöglich. Mitglieder der Flugunion stellten mit der einmotorigen Piper vor genau 20 Jahren einen Rekord auf. 2006 wurde damit eine Mittelmeer-Umrundung geflogen. Aus Wrack geklettert Wie die 15-Jährige gegenüber der Polizei bestätigte, gelang es dem Piloten nicht mehr, „die Nase oben zu halten“. Weshalb das Flugzeug kurz nach dem letzten Funkspruch am Bergrücken bei Gaming im felsigen Gelände am Boden zerschellte. Das Mädchen hat den harten Aufprall beinahe unverletzt überstanden.

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