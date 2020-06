Flüchtlinge kochen für ihren Deutschkurs

Malika (32) und Madina (35) stehen in der Küche des Hauses St. Gabriel der Caritas in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling). Die Tschetscheninnen machen eine Owoschnoj Tort – eine tschetschenische Gemüsetorte. Behutsam schlichten sie eine Schicht Gemüse nach der anderen in ein Kuchenblech. Zuerst gekochte Erdäpfel. Dann Mayonnaise. Rote Rüben. Mayonnaise. Salzgurken. Mayonnaise. Karotten. Mayonnaise. Käse. Und, natürlich: Mayonnaise. "Die russische Mayonnaise ist aber besser", sagt Madina – weil fettiger. Cornelia Mayer hat ihr eine mit "nur" 25 Prozent Fett gebracht.

Madina und Malika sind zwei von fünf Frauen, die sich – quasi ehrenamtlich – im Projekt "Topfreisen" von Sozialarbeiterin Cornelia Mayer (29) engagieren. Über Topfreisen soll man bald tschetschenisches und afghanisches Essen für Gruppen oder Events bestellen können. Zubereiten werden es die Flüchtlinge im Caritashaus St. Gabriel. Das Geld, das eingenommen wird, soll Deutschkurse oder Ausflüge für die Bewohner im Caritashaus finanzieren.