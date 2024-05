Flucht vor den Nazis: Ehrung der Helden von Wiener Neustadt

Es war ein waghalsiger Flug für die Geschichtsbücher und eine schallende Ohrfeige für die Nazis . Mit einem am Fliegerhorst in Wiener Neustadt gekaperten Kampfbomber wagten zwei polnische Zwangsarbeiter im August 1943 die Flucht vor der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten .

Leider fand das mutige Vorhaben von Stanislaw Krasoni und Ludwig Michalski in einem Waldstück ein jähes Ende. Die gekaperte Junkers JU 88A der Luftwaffe zerschellte in einem Waldstück beim Bahnhof Zöbern-Ausschlag in der Nähe von Aspang (Bezirk Neunkirchen).

Flucht wurde erforscht

Die beiden Polen starben, ihr Flug für die Freiheit ist aber dank Hobbyhistorikern wie dem Wiener Neustädter Max Stiglbauer und Heeresoffizier Markus Reisner unvergessen.