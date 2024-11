Flirt mit der FPÖ: Wie die Roten in Wr. Neustadt Schneeberger wehtun wollen

Damit bestätigt der SPÖ-Vizebürgermeister Gerüchte, die der KURIER bereits im Oktober thematisiert hat. "Wir schließen die FPÖ sicher nicht kategorisch aus“, so Spenger , der mit dem möglichen FPÖ-Bürgermeister-Kandidaten Philipp Gerstenmayer auch im Landtag als Mandatar vertreten ist. Mit ihm funktioniere die Zusammenarbeit bisher "sehr gut“, so Spenger.

Auf der Liste der Sozialdemokraten finden sich zahlreiche Kandidaten mit fremden Wurzeln und aus anderen Kulturkreisen. Spenger will damit ganz bewusst vor allem die Community der Zuwanderer ansprechen. "Wie wir wissen, ist gerade bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund die Wahlbeteiligung nicht sehr hoch“, so der Vizebürgermeister.

Nachdem die SPÖ in der einst roten Hochburg Wiener Neustadt seit 20 Jahren am absteigenden Ast ist, was die Wahlergebnisse anbelangt, will die Fraktion erstmals wieder Stimmen dazu gewinnen. "Rückenwind haben wir leider keinen“, spricht Spenger ganz offen die eher gedämpfte bundespolitische Stimmung an. "Der Trend spielt sicher auch bei einer Gemeinderatswahl mit“.

Wachzimmer am Bahnhof noch immer Thema

Als Schwerpunkte für die nächsten Jahre in der Stadt sieht die SPÖ die Themen Gesundheit, Sicherheit und Wohnen. Spenger macht auf die "groben personellen Missstände“ im Uniklinikum Wiener Neustadt aufmerksam und er fordert nach wie vor ein Polizei-Wachzimmer für mehr Sicherheit am Bahnhof. Das Innenministerium, die Landespolizeidirektion NÖ und die ÖVP lehnen die Forderung seit Jahren kategorisch ab. "Weil die niedrige Zahl der Delikte und die Kriminalität allgemein dies nicht hergebe", so der Tenor.