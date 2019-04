Fit für die digitale Zukunft: Schulunterricht am iPad

Dass iPads und Tablets in Kinderhänden nicht nur zum Spielen da sind, stellt eine Schule in Wiener Neustadt eindrucksvoll unter Beweis. Die Wiener Neustädter NMS für Wirtschaft und Technik ist seit dem heurigen Schuljahr eine von fünf Pilotschulen in Niederösterreich mit einem „Science“-Schwerpunkt. Neben vertiefenden Physik-Projekten und teils spektakulären Laborversuchen ab der 5. Schulstufe gibt es an der Bildungseinrichtung bereits drei reine iPad-Klassen.

Offensive in den Pflichtschulen

Der Unterricht erfolgt fast ausschließlich auf und mit den elektronischen Tablets. Bei einem Besuch konnte sich Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister von den digitalen Innovationen am Schulsektor überzeugen. Der Science-Schwerpunkt ist Teil einer digitalen Offensive im Pflichtschulbereich. „Fächerübergreifender Unterricht und digitale Grundbildung stehen im Fokus. Die NMS Wiener Neustadt zeigt eindrucksvoll, wie Inhalte des Lehrplans kindgerecht umgesetzt werden können“, so Teschl-Hofmeister.