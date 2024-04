Finanzieller Motivationsschub für Bundesliga-Klub vor Kellerduell

In der jüngsten NÖ Regierungssitzung wurde der Zuschuss zum Amstettner Stadion-Ausbau beschlossen. Die Modernisierung und der Ausbau von Sportstätten gelten als eine der tragenden Säulen in der NÖ Sportstrategie 2025, heißt es in einer Aussendung.

Neben der Kampfmannschaft und den Amateuren werden beim SKU Amstetten derzeit inklusive des Fußball-Nachwuchszentrums, das 2023 gemeinsam mit dem AFW Waidhofen/Ybbs gegründet wurde, 16 Nachwuchsteams betreut.

Abstieg droht

Sportlich läuft es beim SKU Amstetten nicht nach Wunsch. Nach einem Trainerwechsel in der schon laufenden Saison im Herbst und einem groß angelegten Spielerwechsel in der Winterpause, stellten sich trotz kämpferisch guter Leistungen nur mäßige Erfolge ein. Am vergangenen Wochenende wurde beim SV Lafnitz in der Oststeiermark (2:2) mühsam ein Punkt erkämpft. Im heutigen Heimspiel zählt nur ein Sieg.

Die Chance auf den Verbleib in der 2. Liga könnte aber sich aber nicht nur durch noch sportliche Spitzenleistungen auftun. Der SKU Ertl Glas Amstetten hat die Lizenz für die 2. Liga in der nächsten Saison bereits in der Tasche. Weil das bei anderen Zweitligavereinen nicht so ist, könnte das den Mostviertlern letztendlich in die Karten spielen.