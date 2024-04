Das große Bibbern der Obstbauern vor dem Frost

Nach der außergewöhnlich frühen Prachtblüte der Obstkulturen in der Wachau und im Mostviertel hat das große Bibbern begonnen. Nässe und Kälte bremsen jetzt die Vegetation wieder und lassen uns frösteln. Die Obstbauern zittern aber - so wie auch in anderen österreichischen Obstbauregionen - weil in den nächsten Tagen in etlichen Regionen auch leichter Frost zu befürchten ist. An der Moststraße in Niederösterreich will man sich am Sonntag das große Frühlingsfest „Tag des Mostes“ aber trotzdem nicht vermiesen lassen.