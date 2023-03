Filmklub Capitolino: Eine Hommage an das Kino

Mit der brasilianischen Sommerkomödie „Tieta Do Brasil“ über eine lebenslustige, erfolgreiche Industriellen-Witwe, die in ihr kleines Heimatdorf zurückkehrt, kehrte auch das Kino nach Mödling zurück. Das war im September 2006 und kurz davor hatten mehrere Cineasten den Capitolino Kinoklub gegründet. Seither – nur unterbrochen von Corona – bringen Michael Handschur und seine Mitstreiter jedes Jahr sechs bis maximal neun Filme in der Stadt auf die Leinwand.

Früher, erzählt Handschur, habe es in Mödling sogar zwei Kinos gegeben. Das Capitol war beim Bahnhof beheimatet, dort wo jetzt der Supermarkt Plan Bio ist; zudem wurden in der Mödlinger Bühne, dem heutigen Stadttheater Mödling, Filme gezeigt. „Capitolino ist eine kleine Hommage an das Capitol, ans Kino und die Zeit damals“, sagt Handschur.