Film ab zur achten Klappe

Als Geburtstagsangebot gibt es im März eine einmalige Aktion: für 99 Euro gibt es ein Jahresticket für 2021 für alle öffentlichen Filmvorstellungen im Kino Baden. Das heißt, kommen so oft man will – und das sogar immer zu zweit: das persönliche Jahresticket ist eine Eintrittskarte für zwei Personen. Das Angebot gilt bis 31. März und ist limitiert. Reservierungen an

reservierung@kinobaden.at. Info: www.kinobaden.at