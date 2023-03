Feuerwehren im Einsatz: Linienbus stand in Vollbrand

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Markt Piesting gemeinsam mit der Feuerwehr Dreistetten alarmiert: Am Umkehrplatz beim Bahnhof war ein Linienbus in Brand geraten. Bereits bei der Ausfahrt aus dem Feuerwehrhaus war ein Flammenschein sichtbar, der hintere Teil des Busses stand in Vollbrand. Binnen kürzester Zeit waren zwei Löschleitungen aufgebaut, sodass unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung begonnen werden konnte. Der Busfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Innerhalb von zwanzig Minuten war das Feuer gelöscht. Da aber während der Löscharbeiten Treibstoff austrat, mussten die Einsatzkräfte Schutzmaßnahmen vornehmen. Mit Ölbindemittel und einer Schachtabdeckung wurde verhindert, dass das kontaminierte Löschwasser in das Grundwasser gelangt. Die weitere Entsorgung nahm eine Fachfirma vor.