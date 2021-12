Feuerwehren bei Vollbrand im Bezirk Tulln im Einsatz

Am 2. Dezember mussten Feuerwehren aus der Region Bezirk Tulln zu einem Wohnhausbrand in Muckendorf ausrücken. Dieses stand um 22 Uhr bereits in Vollbrand. Bevor das Feuer auf das Nachbarhaus übergreifen konnte, schafften es die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, sich aus dem Haus zu retten.