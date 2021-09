Feuerwehr suchte nach Bewohnern in brennendem Haus

Sonntagvormittag ist es in Reisenberg im Bezirk Baden direkt an der B60 zu einem Wohnhausbrand gekommen. Eine vorbei fahrende Fahrzeuglenkerin bemerkte, wie aus einem Einfamilienhaus Flammen schlugen. Sie blieb stehen und alarmierte sofort über Notruf die Feuerwehr. Da vor dem Haus ein Pkw stand, war unklar, ob sich noch Personen in dem Objekt befanden.

Daher wurden die Feuerwehren Reisenberg, Seibersdorf und Pischelsdorf zu einem Wohnhausbrand mit vermutlicher Menschenrettung alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus den Fenstern im ersten Stock des Hauses. Mit schwerem Atemschutz durchsuchten die Feuerwehrleute das Gebäude, während die Kameraden den Löschangriff starteten. „Es konnte nach wenigen Minuten bereits Entwarnung gegeben werden, da sich keine Personen mehr im Objekt befanden“, so Abschnittsfeuerwehrkommandant Alexander Richter.