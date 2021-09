Weihbischof und Pfarrer erklommen Kirchturm im Bezirk Mistelbach

Die Gedenkschriften „sollen auch künftigen Generationen Einblick in unsere Bemühungen um die Kirche geben“, hieß es auf der Webseite der Pfarre. In einer der beiden Schatullen befanden sich auch ein persönliches Schreiben des Pfarrers, ein aktueller Pfarrbrief und eine Corona-Schutzmaske. Die Arbeiten in luftiger Höhe wurden im Rahmen eines Festes vom Boden aus mitverfolgt.