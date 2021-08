Waldbrände toben in Nordmazedonien, Griechenland, Italien und der Türkei – aber auch in Sibirien oder Kalifornien. Die Situation ist großteils dem Klimawandel geschuldet, sagt Forstsystemexperte Florian Kraxner in einem Interview mit der APA.

Laut Modellrechnungen steige die Waldbrandgefahr und -intensität in den kommenden Jahrzehnten auch in Österreich stark, wenn man die Klimaziele von Paris ignoriere. Der Experte forscht am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg und meint: „Wir haben berechnet, dass hier sowohl die Wahrscheinlichkeit, dass ein Feuer ausbricht, als auch deren Brandfläche zunehmen.“