Ein Löschflugzeug mit acht Insassen ist einem Medienbericht zufolge im Süden der Türkei abgestürzt. An Bord der Be-200 hätten sich fünf russische und drei türkische Staatsbürger befunden, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag. Das Flugzeug sei in der Nähe von Adana beim Landeanflug gecrasht.

Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Laut TRT, dem öffentlich-rechtlichen Sender in der Türkei, sind sieben der acht Insassen beim Absturz ums Leben gekommen. Rettungsteams seien in die Region entsandt worden.