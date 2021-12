Feuerwehr rettete Katzen bei Wohnungsbrand

Zu einem Zimmerbrand wurden am Mittwochnachmittag die Feuerwehren Oberwaltersdorf und Trumau alarmiert. Laut Informationen der Einsatzkräfte dürfte ein Adventkranz einen Brand in Trumau (Bezirk Baden) ausgelöst haben, der rasch auf das gesamte Zimmer übergegriffen hatte. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. „Wir mussten rund 30 Personen durch ein stark verrauchtes Stiegenhaus evakuieren“, sagt Einsatzleiter Gerhard Löw von der Feuerwehr Trumau.