Uferrückbau an der March in Niederösterreich hat begonnen

Der Uferrückbau an der March ist gestartet. Auf einer Länge von 705 Metern werden bei Zwerndorf in der Gemeinde Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf) bis Mitte Jänner 2022 im Rahmen des von der EU geförderten Interreg-Projekts "Kli-Ma" Wasserbausteine entfernt. "Nach Abschluss der Arbeiten wird es das längste unverbaute Ufer der gesamten Grenzstrecke der March sein", erklärte Franz Steiner, Projektleiter der Flussbauverwaltung viadonau, am Mittwoch in einer Aussendung.

Durch die seit 29. November laufenden Arbeiten an der Grenze zur Slowakei "entsteht eine unverbaute Uferlinie mit einer Länge von knapp zwei Kilometern, da sich flussauf und flussab des Rückbaus keine Uferverbauungen befinden", sagte Steiner. Nach den Seitenarmanbindungen der vergangenen Jahre setze man nun den nächsten Meilenstein. "Erstmals können wir einen vollständigen Uferrückbau an der March umsetzen", betonte er. In diesem Bereich könne sich der Fluss künftig wieder eigendynamisch entwickeln und sein Ufer selbst gestalten.

"De facto ein Kanal"

"Wir freuen uns sehr über die neuen Maßnahmen, denn durch die Regulierung der March im 20. Jahrhundert wurden über 70 Prozent der Ufer mit Wasserbausteinen und Betonplatten verbaut", sagte Michael Stelzhammer, Gewässerschutzexperte der Naturschutzorganisation WWF Österreich, in deren Schutzgebiet - WWF-Auenreservat Marchegg - die Arbeiten durchgeführt werden. "Auch wenn die Narben der Regulierungsarbeiten über die Jahrzehnte verheilt zu sein scheinen, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die March heute de facto ein Kanal ist, der in ein starres Steinkorsett gezwängt wurde."