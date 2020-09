Feuerwehr rettete Hund "Joey" vor dem Ertrinken

Der Hundebesitzerin gelang es zunächst, mit einer Stehleiter die sie an einem Rechen befestigte, dem im Wasser schwimmenden Tier etwas Halt zu geben und gleichzeitig die Feuerwehr zu alarmieren. Die Helfer der Feuerwehr Unterwaltersdorf rückten an und gelangten über ihre eigene Leiter in den Brunnenschacht.

Mit vereinten Kräften retteten sie den Collie damit vor dem Ertrinken. "Joey" bedankte sich standesgemäß, in dem er sich im Kreise seiner Retter in Hundemanier ordentlich schüttelte und die Einsatzkräfte nassspritzte.