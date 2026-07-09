7.000 Kids in Uniform: Feuerwehrjugend zieht in riesige Zeltstadt

Die Ortschaft Küb (Bezirk Neunkirchen) zählt in der Regel 193 Einwohner. In den kommenden Tagen wird das idyllische Dorf auf über 7.000 Bewohner anwachsen. Der Grund ist das 52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend (LALA26), das von 9. bis 12. Juli in der Gemeinde über die Bühne geht. Teamgeist und Kameradschaft Das riesige Lager wird zum Treffpunkt Tausender Feuerwehrjugendmitglieder aus ganz Niederösterreich. Vier Tage lang stehen Teamgeist, Kameradschaft und spannende Bewerbe im Mittelpunkt, heißt es vonseiten der Lagerleitung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Team ÖA NÖ Feuerwehrjugend Aufbau der Zeltstadt in Küb.

Seit Donnerstagfrüh schlagen die anreisenden Jugendgruppen aus dem ganzen Land an die 620 Zelte in Küb in der Marktgemeinde Payerbach auf. Auf einer Fläche von über 14 Hektar - etwa so groß wie 20 Fußballfelder - hat die hiesige Feuerwehr Küb in den vergangenen Wochen und Monaten bereits Vorbereitungen für die gewaltige Zeltstadt getroffen. Das Maskottchen des Lagers, das Küberl, begrüßte die Teilnehmer bereits bei ihrer Ankunft und ist immer und überall auf dem Lagergelände zu finden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Team ÖA NÖ Feuerwehrjugend Die Feuerwehr-Zeltstadt aus der Luft.

Das Landestreffen gilt als der jährliche Höhepunkt im Kalender der Feuerwehrjugend und steht für weit mehr als den sportlichen Wettkampf. „Es verbindet Ausbildung, Kameradschaft und gelebten Teamgeist und zeigt eindrucksvoll, wie engagiert sich junge Menschen für das Feuerwehrwesen einsetzen“, so die Verantwortlichen. Besucher herzlich willkommen Am Donnerstag haben bereits die Einzelbewerbe um das Feuerwehrjugend-Bewerbsabzeichen (FJBA) der Zehn- bis Zwölfjährigen begonnen. Ausgetragen wird der Wettkampf auf dem Bewerbsplatz am Sportgelände des Footballvereins Black Valley Wild in Schlöglmühl. Am Freitag werden diese Bewerbe fortgesetzt und zusätzlich der Gruppenbewerb um das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze gestartet. Am Samstag findet der Besuchertag von 9 bis 17 Uhr statt, wo Eltern, Familie, Freunde und Interessierte herzlich willkommen sind. Zudem werden die Gruppenbewerbe fortgesetzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Team ÖA NÖ Feuerwehrjugend Das 52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend (LALA26) von 9. bis 12. Juli 2026 in Küb.