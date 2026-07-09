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Bezirk Neunkirchen

7.000 Kids in Uniform: Feuerwehrjugend zieht in riesige Zeltstadt

In Küb findet bis Sonntag das 52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend statt.
Patrick Wammerl
09.07.2026, 13:55

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Das 52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend (LALA26) von 9. bis 12. Juli 2026 in Küb.

Die Ortschaft Küb (Bezirk Neunkirchen) zählt in der Regel 193 Einwohner. In den kommenden Tagen wird das idyllische Dorf auf über 7.000 Bewohner anwachsen. Der Grund ist das 52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend (LALA26), das von 9. bis 12. Juli in der Gemeinde über die Bühne geht.

Teamgeist und Kameradschaft

Das riesige Lager wird zum Treffpunkt Tausender Feuerwehrjugendmitglieder aus ganz Niederösterreich. Vier Tage lang stehen Teamgeist, Kameradschaft und spannende Bewerbe im Mittelpunkt, heißt es vonseiten der Lagerleitung.

Das 52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend (LALA26) von 9. bis 12. Juli 2026 in Küb.

Aufbau der Zeltstadt in Küb.

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Seit Donnerstagfrüh schlagen die anreisenden Jugendgruppen aus dem ganzen Land an die 620 Zelte in Küb in der Marktgemeinde Payerbach auf. Auf einer Fläche von über 14 Hektar - etwa so groß wie 20 Fußballfelder - hat die hiesige Feuerwehr Küb in den vergangenen Wochen und Monaten bereits Vorbereitungen für die gewaltige Zeltstadt getroffen.

Das Maskottchen des Lagers, das Küberl, begrüßte die Teilnehmer bereits bei ihrer Ankunft und ist immer und überall auf dem Lagergelände zu finden.

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Die Feuerwehr-Zeltstadt aus der Luft.

Die Feuerwehr-Zeltstadt aus der Luft.

Das Landestreffen gilt als der jährliche Höhepunkt im Kalender der Feuerwehrjugend und steht für weit mehr als den sportlichen Wettkampf. „Es verbindet Ausbildung, Kameradschaft und gelebten Teamgeist und zeigt eindrucksvoll, wie engagiert sich junge Menschen für das Feuerwehrwesen einsetzen“, so die Verantwortlichen.

Besucher herzlich willkommen

Am Donnerstag haben bereits die Einzelbewerbe um das Feuerwehrjugend-Bewerbsabzeichen (FJBA) der Zehn- bis Zwölfjährigen begonnen. Ausgetragen wird der Wettkampf auf dem Bewerbsplatz am Sportgelände des Footballvereins Black Valley Wild in Schlöglmühl. Am Freitag werden diese Bewerbe fortgesetzt und zusätzlich der Gruppenbewerb um das Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze gestartet.

Am Samstag findet der Besuchertag von 9 bis 17 Uhr statt, wo Eltern, Familie, Freunde und Interessierte herzlich willkommen sind. Zudem werden die Gruppenbewerbe fortgesetzt.

Das 52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend (LALA26) von 9. bis 12. Juli 2026 in Küb.

Das 52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend (LALA26) von 9. bis 12. Juli 2026 in Küb.

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Starker Social-Media-Auftritt

Am Samstag steht auch der Junior Fire Cup mit den 18 besten Gruppen aus dem Vorjahr auf dem Programm. Sie treten gegeneinander in einem Parallel-Wettbewerb an. Der festliche Abschluss der Lager- und Bewerbstage wird am Samstag um 20.45 Uhr mit der Siegerehrung gefeiert.

Die Feuerwehr begleitet das gesamte Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend mit mehreren Social-Media-Teams. Laufende News werden unter https://www.instagram.com/noefeuerwehrjugend bzw. https://www.facebook.com/noefeuerwehrjugend gepostet.

Auch erste Videos sind auf einem eigenen YouTube-Kanal https://youtu.be/P3a23chBPJA bereits online zu finden.

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