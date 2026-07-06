Landesfeuerwehrbewerbe sind geschlagen: Trattenbach siegt beim Fire-Cup

Was das Publikum als unterhaltsamen Wettkampf betrachten mag, bedeutet für die Feuerwehrleute zahlreiche Trainingsstunden. Vom 3. bis 5. Juli matchten sich auch dieses Jahr wieder 1.139 Bewerbsgruppen bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben , die in Zistersdorf stattfanden. Insgesamt über 10.000 Feuerwehrmänner und -frauen waren am Start.

Die Freiwillige Feuerwehr Hürm erzielte den ersten Platz in Silber.

Neben den Teilnehmenden waren auch einige Gäste aus dem In- und Ausland vertreten. Bewerbe wurden in Bronze und Silber bestritten, den krönenden Abschluss bildete auch heuer wieder der Fire-Cup , es war der 28.

Am Sonntag folgte die Siegerehrung mit diversen Feierlichkeiten. „Eure Leistungen waren heuer wieder sensationell. Sehr gute Zeiten beim Löschangriff sprechen für sich“, lobte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner . Seinen Dank sprach er auch an die HelferInnen rund um die Feuerwehr Zistersdorf aus.

Die Damengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Maria Raisenmarkt holte in der Kategorie Silber den ersten Platz.

Großer Erfolg für Trattenbach

Die Bewerbsgruppe der FF Trattenbach aus dem Bezirk Neunkirchen sicherte sich in der Wertungsklasse Bronze ohne Alterspunkte den Sieg im Fire-Cup sowie auch den Sieg beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in derselben Kategorie.

Den Landessieg in der Wertungsklasse Silber ohne Alterspunkte erzielte die Bewerbsgruppe der FF Hürm aus dem Bezirk Melk.