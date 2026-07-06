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Wettbewerbe

Landesfeuerwehrbewerbe sind geschlagen: Trattenbach siegt beim Fire-Cup

Die 74. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe fanden heuer in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf statt. 1.139 Bewerbsgruppen waren dabei.
06.07.2026, 14:54

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Mehrere Personen stehen gemeinsam auf einer Wiese und freuen sich über den Sieg der Freiwilligen Feuerwehr in Trattenbach bei den Landesfeuerwehrbewerben

Was das Publikum als unterhaltsamen Wettkampf betrachten mag, bedeutet für die Feuerwehrleute zahlreiche Trainingsstunden. Vom 3. bis 5. Juli matchten sich auch dieses Jahr wieder 1.139 Bewerbsgruppen bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben, die in Zistersdorf stattfanden. Insgesamt über 10.000 Feuerwehrmänner und -frauen waren am Start.

Die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hürm steht auf einer Wiese.

Die Freiwillige Feuerwehr Hürm erzielte den ersten Platz in Silber. 

Neben den Teilnehmenden waren auch einige Gäste aus dem In- und Ausland vertreten. Bewerbe wurden in Bronze und Silber bestritten, den krönenden Abschluss bildete auch heuer wieder der Fire-Cup, es war der 28.

Zwei Feuerwehrleute kriechen durch Tunnel.

Feuerwehrleute tragen einen Schlauch

Feuerwehrleute halten Schläuche, im Hintergrund sind rote Lichter und Nebel.

Feuerwehrleute in einem Wettbewerb

Feuerwehrleute beim Staffellauf

Zwei Feuerwehrleute beim Wettbewerb

Zwei Feuerwehrleute beim Wettbewerb

Feuerwehrleute beim Wettbewerb

Feuerwehrleute ziehen einen Schlauch

Feuerwehrleute montieren einen Schlauch

Feuerwehrleute bei der Siegerehrung

Am Sonntag folgte die Siegerehrung mit diversen Feierlichkeiten. „Eure Leistungen waren heuer wieder sensationell. Sehr gute Zeiten beim Löschangriff sprechen für sich“, lobte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Seinen Dank sprach er auch an die HelferInnen rund um die Feuerwehr Zistersdorf aus. 

Die Damengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Maria Raisenmarkt steht auf einer Wiese.

Die Damengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Maria Raisenmarkt holte in der Kategorie Silber den ersten Platz. 

Großer Erfolg für Trattenbach

Die Bewerbsgruppe der FF Trattenbach aus dem Bezirk Neunkirchen sicherte sich in der Wertungsklasse Bronze ohne Alterspunkte den Sieg im Fire-Cup sowie auch den Sieg beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in derselben Kategorie.

Den Landessieg in der Wertungsklasse Silber ohne Alterspunkte erzielte die Bewerbsgruppe der FF Hürm aus dem Bezirk Melk

Mehrere Personen haben sich für die Siegerverkündung der Landesfeuerwehrbewerbe auf einer Wiese versammelt, davor stehen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Am Sonntag fand die Verkündung der SiegerInnen statt.

Gänserndorf Liesing
kurier.at  | 

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