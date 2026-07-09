Babykatzen in Pool gefangen: Feuerwehr rettete sieben Jungtiere

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es für die Freiwillige Feuerwehr in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha): Die Kameraden haben sieben Babykatzen aus einem ausgelassenen Pool gerettet.

Eine Anrainerin hatte am Dienstag lautes Miauen auf einem verlassenen und verwilderten Grundstück gehört und besorgt die Einsatzkräfte verständigt.