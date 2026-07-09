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Schwechat

Babykatzen in Pool gefangen: Feuerwehr rettete sieben Jungtiere

Anrainer hatten auf einem verlassenen Grundstück das Miauen gehört und die Einsatzkräfte verständigt.
09.07.2026, 13:05

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Die Katzenbabys in dem ausgelassenen Pool.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es für die Freiwillige Feuerwehr in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha): Die Kameraden haben sieben Babykatzen aus einem ausgelassenen Pool gerettet.

Eine Anrainerin hatte am Dienstag lautes Miauen auf einem verlassenen und verwilderten Grundstück gehört und besorgt die Einsatzkräfte verständigt.

Die geretteten Katzenbabys.

Die geretteten Katzenbabys.

Nachdem die Feuerwehr kurz zuvor bereits eine Schlange aus einem Lichtschacht befreit hatte, wartete wenig später der nächste tierische Einsatz – diesmal auf vier Pfoten.

Ins Tierheim gebracht

Die Helfer befreiten die kleinen Vierbeiner mit einem Kescher aus ihrer misslichen Lage und brachten sie zur weiteren Versorgung ins Tierheim Brunn, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung.

46-227132833

Die Katzenbabys in dem ausgelassenen Pool.

Die Katzen hätten den leeren Pool nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können, erklärte die Feuerwehr. Die Rettung kam daher gerade noch rechtzeitig.

Bruck an der Leitha
kurier.at, paw  | 

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