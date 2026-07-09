Babykatzen in Pool gefangen: Feuerwehr rettete sieben Jungtiere
Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es für die Freiwillige Feuerwehr in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha): Die Kameraden haben sieben Babykatzen aus einem ausgelassenen Pool gerettet.
Eine Anrainerin hatte am Dienstag lautes Miauen auf einem verlassenen und verwilderten Grundstück gehört und besorgt die Einsatzkräfte verständigt.
Nachdem die Feuerwehr kurz zuvor bereits eine Schlange aus einem Lichtschacht befreit hatte, wartete wenig später der nächste tierische Einsatz – diesmal auf vier Pfoten.
Ins Tierheim gebracht
Die Helfer befreiten die kleinen Vierbeiner mit einem Kescher aus ihrer misslichen Lage und brachten sie zur weiteren Versorgung ins Tierheim Brunn, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung.
Die Katzen hätten den leeren Pool nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können, erklärte die Feuerwehr. Die Rettung kam daher gerade noch rechtzeitig.
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