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Feuerwehr

Landesbewerbe starten: 10.000 Feuerwehrleute treten in Zistersdorf an

Die 74. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe finden ab heute und bis Sonntag in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf statt. Es geht um Meter und Sekunden - und darum zu zeigen, was die Feuerwehren leisten können.
03.07.2026, 12:01

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Es geht um Meter und Sekunden.

Von 3. bis 5. Juli ist Zistersdorf Gastgeber der 74. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Rund 10.000 Feuerwehrmitglieder aus ganz Niederösterreich sowie rund 1.200 Bewerbsgruppen aus dem In- und Ausland werden erwartet. Sie werden in Zistersdorf um die begehrten Leistungsabzeichen in Silber und Bronze kämpfen. 

Die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe zählen zu den größten Feuerwehrveranstaltungen Österreichs. Sie zeigen auch das hohe Ausbildungsniveau der niederösterreichischen Feuerwehren. Präzision, Schnelligkeit und Teamwork sind bei den Bewerben die entscheidenden Faktoren – und es sind auch jene Fähigkeiten, die im Ernstfall Leben retten können.

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Besucher herzlich willkommen

„Tag für Tag leisten Ehrenamtliche wie die Männer und Frauen der Feuerwehren einen enormen Beitrag für Niederösterreich. Wir können uns auf sie verlassen und die Feuerwehren können sich darauf verlassen, dass das Land sie auch weiterhin mit allen Möglichkeiten unterstützen wird. Ich drücke allen Gruppen, die sich dem Bewerb stellen, die Daumen“, sagt LH-Stv. Stephan Pernkopf.

Die Feuerwehren freuen sich auch über Besucher, die hier einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und das Engagement der Freiwilligen Feuerwehren gewinnen können.

 

„Grundlage für erfolgreiche Einsätze“

„Die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe sind weit mehr als ein sportlicher Wettkampf. Sie zeigen eindrucksvoll den hohen Ausbildungsstand, die Disziplin und den außergewöhnlichen Zusammenhalt unserer Feuerwehrmitglieder. Was hier am Bewerbsplatz unter Zeitdruck und mit höchster Präzision gezeigt wird, bildet die Grundlage für erfolgreiche Einsätze im täglichen Feuerwehrdienst. Mein besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Zistersdorf sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die mit großem Engagement diese Großveranstaltung ermöglichen“, betont Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. 

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Die Vorbereitungen in Zistersdorf laufen seit Monaten auf Hochtouren. Der NÖ Landesfeuerwehrverband lädt alle Interessierten ein, die Bewerbe in Zistersdorf mitzuerleben.

Infos, Anfahrtspläne, Parkplatzordnung unter: 74. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2026 Zistersdorf

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