Feuerwehr rückt zu Unfall aus und rettet später Betrunkenen aus Bachbett
„Verkehrsunfall mit Menschenrettung.“ lautete die Alarmierung für die Hollabrunner Feuerwehr am Donnerstagnachmittag.
Als das erste Feuerwehrfahrzeug in der Sparkassegasse eintraf, hatte die Person bereits das Unfallfahrzeug verlassen und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gereinigt. Gemeinsam mit der EVN wurde ein durch den Unfall beschädigter Elektroverteilerkasten fachgerecht gesichert.
Unfallauto wurde mit Kran geborgen
Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug mit dem Kran des Wechselladefahrzeuges geborgen und auf Anordnung der Polizei zu einem gesicherten Abstellplatz verbracht.
Alkoholisierter im Bachbett
Später an diesem Tag mussten die Kameraden erneut ausrücken: Während der laufenden Mitgliederversammlung wurde die Feuerwehr Hollabrunn erneut alarmiert. Einsatzstichwort war: „Tragehilfe für den Rettungsdienst.“ Eine alkoholisierte Person befand sich im Bachbett des Göllersbaches.
Die Person wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst mittels Schleifkorbtrage aus dem Bachbett gerettet und anschließend zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.
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