Feuerwehr rückt zu Unfall aus und rettet später Betrunkenen aus Bachbett

Als das erste Feuerwehrfahrzeug in der Sparkassegasse eintraf, hatte die Person bereits das Unfallfahrzeug verlassen und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

„Verkehrsunfall mit Menschenrettung.“ lautete die Alarmierung für die Hollabrunner Feuerwehr am Donnerstagnachmittag.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gereinigt. Gemeinsam mit der EVN wurde ein durch den Unfall beschädigter Elektroverteilerkasten fachgerecht gesichert.

Unfallauto wurde mit Kran geborgen

Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug mit dem Kran des Wechselladefahrzeuges geborgen und auf Anordnung der Polizei zu einem gesicherten Abstellplatz verbracht.