Tödlicher Arbeitsunfall in Wien: 21-Jähriger stürzte von Dach

Nach einem Sturz aus 25 Metern Höhe vom Dach eines Hauses in Wien-Mariahilf am Dienstag ist ein 21-Jähriger seinen schweren Verletzungen am Mittwochvormittag erlegen. Das erklärte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes der APA. Der Arbeiter hatte am Dach des Gebäudes auf der Linken Wienzeile einen Blitzableiter installiert, als er gegen 9.00 Uhr in die Tiefe stürzte. Zeugen wählten sofort den Notruf, wie die Landespolizeidirektion berichtete.

Nach der Notfallversorgung durch die Berufsrettung war er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht worden. Dort hatte er sich bis zum Vormittag in Lebensgefahr befunden. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange. Das Arbeitsinspektorat Wien ist über den Unfall informiert.