Mann wollte U-Bahngleise in Wien queren und starb

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Mittwoch in der Früh bei der Wiener U-Bahn-Station Längenfeldgasse ereignet: Ein Mann hatte laut Zeugen gegen 7.00 Uhr versucht, die Gleise der U4 Richtung Hütteldorf in der Station zu überqueren. Dabei wurde er von einem einfahrenden Zug erfasst. „Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte ein Zusammenstoß mit der einfahrenden U-Bahn nicht mehr verhindert werden“, gaben die Wiener Linien bekannt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Zweifel ist es ein Notfall

Wieso genau er die Gleise queren wollte, steht nicht fest. Der U-Bahn-Fahrer wird vom Kriseninterventionsteam der Wiener Linien psychologisch betreut. Die Wiener Linien sprachen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Gleichzeitig wurde eindringlich appelliert, „nicht den Gleisbereich zu betreten sowie bei einem Vorfall sofort den Zugnotstopp sowie die Notsprechanlage in den Stationen bzw. in den Fahrzeugen zu betätigen“, wie es in einer Aussendung hieß. „Denn im Zweifelsfall ist es ein Notfall.“