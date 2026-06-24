Hunderte Kilo Cannabis und Dutzende Festnahmen am Flughafen Wien

Der Flughafen Wien bleibt ein wichtiger Schauplatz im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel. Allein im vergangenen Jahr wurden dort laut Landespolizeidirektion Niederösterreich mehr als 650 Kilogramm Cannabisprodukte sowie mehrere Kilogramm Kokain, Heroin und Methamphetamin sichergestellt.

Den Angaben zufolge beschlagnahmten Ermittlerinnen und Ermittler des Stadtpolizeikommandos Schwechat im Jahr 2025 unter anderem 626 Kilogramm Cannabiskraut, 15 Kilogramm Cannabisharz, sieben Kilogramm Heroin und 4,1 Kilogramm Kokain. Insgesamt wurden 102 Personen festgenommen, 93 davon in Justizanstalten eingeliefert.

Spezielle Hunde

Auch heuer gab es bereits zahlreiche Aufgriffe. Bislang wurden laut Polizei knapp 400 Kilogramm Cannabiskraut, 8,8 Kilogramm Heroin, zwei Kilogramm Kokain sowie 151 Kilogramm Kathpflanzen sichergestellt. Zudem wurden 46 Personen festgenommen, von denen 40 in Haft kamen.