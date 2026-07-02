Unwetter in Niederösterreich: Feuerwehren rückten 60 Mal aus

Das Ende der Hitzewelle und damit verbundene Gewitter haben in Niederösterreich ab Mittwochnachmittag für Feuerwehreinsätze in mehreren Bezirken gesorgt. Insgesamt rückten die Helfer rund 60 Mal aus, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Hauptregion sei Würmla im Bezirk Tulln gewesen. Auspumparbeiten, umgestürzte Bäume und verunreinigte Straßen waren dort die vorherrschenden Meldebilder.