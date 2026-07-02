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Niederösterreich

Unwetter in Niederösterreich: Feuerwehren rückten 60 Mal aus

Die Bezirke Tulln und Neunkirchen wurden von den Unwettern gestern besonders erwischt.
02.07.2026, 09:28

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Einsatz im Bezirk Amstetten

Das Ende der Hitzewelle und damit verbundene Gewitter haben in Niederösterreich ab Mittwochnachmittag für Feuerwehreinsätze in mehreren Bezirken gesorgt. Insgesamt rückten die Helfer rund 60 Mal aus, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Hauptregion sei Würmla im Bezirk Tulln gewesen. Auspumparbeiten, umgestürzte Bäume und verunreinigte Straßen waren dort die vorherrschenden Meldebilder.

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