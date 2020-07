Feuerwehr durch Lärm alarmiert: BMW krachte gegen Hauswand

Alarmiert durch ein lautes Quietschen und einen lauten Krach, welcher in der Feuerwehrzentrale am Babenbergerring zu hören war, begaben sich am Mittwoch die Kameraden der Feuerwehr Wiener Neustadt in die Kollonitschgasse. "Dort bot sich den Einsatzkräften ein zunächst dramatisch anmutendes Bild", heißt es in einer Aussendung der Feuerwehr.