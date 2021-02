Feuerinferno, um es Bruder in die Schuhe zu schieben

Aus einem „Denkzettel“ für den Bruder ist ein außer Kontrolle geratener Großbrand geworden. 67 Feuerwehrleute hatten die ganze Nacht über gegen das Inferno angekämpft, zurückgeblieben ist von dem alten Sägewerk im Bezirk Wiener Neustadt nur eine Ruine.

Ein 56-jähriger Fotograf und Künstler musste sich am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt wegen einer Brandstiftung vom vergangenen Herbst verantworten. „Ich wollte meinem Bruder die Sache anhängen. Aber es war absoluter Schwachsinn, eine dumme Kurzschlussreaktion“, erklärt Werner L. vor dem Schöffengericht. Sein psychischer Zustand, er leidet an einer bipolaren Störung, habe den verzweifelten Mann in eine aussichtslose Situation gebracht. Deshalb habe er sich zu der Tat hinreißen lassen. Sein Bruder hatte von den Eltern das Grundstück mit dem alten Sägewerk bekommen. Aber nicht nur deshalb schwelte ein tief greifender Konflikt zwischen dem Brüderpaar. „Ich habe meinem Bruder Geld geborgt und wollte es zurück. Aber ich habe nur einen Teil bekommen“, schildert der 56-Jährige.