Festival: Bei „moz art“ dreht sich doch alles um die Liebe

Das Schloss Stuppach in Gloggnitz gilt als Geburtsort von Mozarts bekanntem Requiem. Darauf basierend hat man unter dem Titel „moz art“ im Vorjahr ein Festival im Zeichen des großen Künstlers aus der Taufe gehoben.

Heuer geht das Musikfestival ins zweite Jahr. Der künstlerische Leiter Johannes Kropfitsch hat das musikalische Programm im Mozarthaus Vienna vorgestellt: 33 über das Jahr verteilte Konzerte bringen eine Mischung aus allen Musikgenres mit Schwerpunkt Klassik an sechs verschiedenen Spielorten. Das heurige Motto des Festivals: „Und es dreht sich doch alles um die Liebe“. Der Auftakt erfolgt am 26. März mit Mozarts Requiem in der Christkönigskirche Gloggnitz.