"Fest Gosh!art" in NÖ: Mundart in aller Munde

Vielfältige Dialektkunst

Gestartet wird am Donnerstag mit dem Trio Gebrüder, Gernot Kulis und Livemusik von Attwenger. Am Freitag tritt Timna Brauer, die Arik Brauers Lieder singt, auf. Ab 20.30 Uhr zeigt Gunkl ein Best-of. Ursula Strauss widmet sich in „Je ne regrette goar nix“ der Zerrissenheit von Romy Schneider.

Am Samstag bringen Gerald Votava, Walter Soyka und Maria Petrova ab 19 Uhr vertonte Dialektgedichte von Christine Nöstlinger zu Gehör. Ab 20.45 Uhr spielen mit Julia Schuster und Vanessa Maitz junge Musiker aus der Region um Wolkersdorf auf, ab 21.30 Uhr ist zudem Chris Steger im Zuge seiner „Zefix“-Tournee zu hören.