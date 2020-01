Fernsehen: Das neue Gesicht von Okidoki

„Nach der Matura ging ich nach Wien, habe ein Jahr studiert – ich bezeichne das als Findung, denn eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden“. Abgehalten habe sie die Angst vor der Aufnahmeprüfung an einer Schauspielschule. Das Studium war dann doch nichts, sie wagte den Schritt – und wurde prompt an der Schauspielakademie Elfriede Ott genommen. „Ich habe dort so viel gelernt, auch von ihr selbst, denn sie hat auch unterrichtet“, sagt Flicker. Nach der dreijährigen Ausbildung war sie gleich nach dem Abschluss ein Jahr an der Josefstadt. „Ich hatte einfach immer Glück. Ich weiß, das ist so furchtbar unsympathisch, vieles fügt sich einfach“, sagt sie lachend. Danach ging es beim Theater weiter, unter anderem am Theater der Jugend oder bei den Sommerfestspielen Berndorf – bei Letzteren ist sie auch heuer im Juni wieder in „Schneewittchen“ zu sehen ist.