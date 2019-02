Thomas Brezina: Star-Autor erklärt den Ratgeber-Boom

Ihre Kinderbücher las jedes Kind, vom Wiener zum Tiroler, vom Arbeiterkind bis zum Elitenspross. Wer liest heute Ihre Lebensratschläge?

Bei meinen Veranstaltungen sitzen vom 16-Jährigen bis zum 70-Jährigen Menschen aus sämtlichen Bevölkerungsgruppen. Sie verbindet ein Wunsch nach Lebensfreude. So wie ich das eigene Leben gestalten zu wollen. Nicht Opfer zu sein, sondern daran glauben, dass man etwas tun kann.

Dabei ist „Opfer-sein“ gerade in Mode. Jeder überlegt nur, wo ihm etwas genommen wird und wer schuld ist. Ihre Leser empfinden offenbar anders.

Sie wollen zumindest nicht so empfinden, deswegen suchen sie Wege. Vieles, das rund um uns passiert, ist höchst verstörend, unangenehm, widerlich. Aber die Frage ist: Was kann ich jetzt tun? Diese Frage zu stellen, bringt dich in eine wesentlich bessere Situation. Aber sie braucht die Disziplin, etwas zu tun. Das ist eine Anstrengung, die man auf sich nehmen muss, weil es das einem wert ist, weil sie mich wohin bringt, wo ich mich wohler fühle. Gerade wenn rund um uns so viel passiert, halte ich es für wichtig, dass wir unsere Welt so gestalten, wie wir sie haben wollen, in dem Einflussbereich, den wir haben.